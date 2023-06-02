Селихов и Дуарте из московского «Спартака» не сыграют во встрече против ФК «Крылья Советов» из-за болезни

Глава пресс-службы столичного «Спартака» Дмитрий Зеленов сообщил, что российский вратарь Александр Селихов и парагвайский защитник Алексис Дуарте не примут участие в игре 30-го тура чемпионата России по футболу против ФК «Крылья Советов» из Самары.