Селихов и Дуарте из московского «Спартака» не сыграют во встрече против ФК «Крылья Советов» из-за болезни

Глава пресс-службы столичного «Спартака» Дмитрий Зеленов сообщил, что российский вратарь Александр Селихов и парагвайский защитник Алексис Дуарте не примут участие в игре 30-го тура чемпионата России по футболу против ФК «Крылья Советов» из Самары.
«Команда добралась до Самары, разместилась в гостинице. В Москве остались Селихов и Дуарте — у обоих простуда», — приводит слова Зеленова спортивный ресурс «Матч ТВ».
Петербургский «Зенит», набрав 67 очков, досрочно стал чемпионом Российской премьер-лиги сезона-2022/23. Борьбу за остальные топ-места в турнирной таблице продолжаю ЦСКА (55), «Спартак» (54) и «Ростов» (53). В последнем туре 3 июня красно-синие примут команду Валерия Карпина, красно-белые в Самаре сыграют с «Крыльями».
При любом исходе в Российской премьер-лиге (РПЛ) «Спартак» продемонстрировал убыток в 2,35 млрд рублей и занял первое место в топ-5 самых убыточных клубов высшего футбольного дивизиона РФ.