ФСБ задержала двух бизнесменов в Белгородской области по подозрению в серии экономических преступлений

На сайте регионального отделения «Единой России» говорится о том, что Тебекин – почетный президент белгородской спортивной общественной организации «Федерация бокса», а также глава благотворительного фонда содействия здоровому образу жизни «Айсберг». Бобрицкий же в прошлом был генеральным директором управляющей компании «Приосколье».