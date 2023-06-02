ФСБ задержала двух бизнесменов в Белгородской области по подозрению в серии экономических преступлений

Сотрудники управления ФСБ по Белгородской области вместе с коллегами из столицы задержали местных бизнесменов.
По информации представителей силовых структур, ФСБ арестовала предпринимателей Владимира Тебекина и Геннадия Бобрицкого. Мужчин заподозрили в совершении серии экономических преступлений. Обстоятельства задержания не раскрываются.
На сайте регионального отделения «Единой России» говорится о том, что Тебекин – почетный президент белгородской спортивной общественной организации «Федерация бокса», а также глава благотворительного фонда содействия здоровому образу жизни «Айсберг». Бобрицкий же в прошлом был генеральным директором управляющей компании «Приосколье».
Ранее представители Федеральной службы безопасности задержали сборщиков средств для террористической организации «Хайят Тахрир аш-Шам»✱✱ (запрещена в России) в Сирии. Четырех человек арестовали в трех регионах РФ.
- ✱ - запрещенная в РФ террористическая организация