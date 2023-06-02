Житель Сочи до смерти избил ремнем семилетнюю дочь своей сожительницы за непослушание

Задержан 24-летний мужчина, который подозревается в избиении до смерти семилетней дочери своей сожительницы. Об этом сообщает пресс-служба СК России по Краснодарскому краю.
По данным следствия, 27 мая молодой человек нанес 15 ударов ремнем по разным частям тела несовершеннолетней. По его словам, девочка не слушалась и поэтому он решил заняться ее воспитанием таким образом.
Состояние ребенка ухудшалось и в ночь на 2 июня пострадавшая скончалась в машине скорой помощи. В отношении мужчины заведено уголовное дело по статье об убийстве малолетнего.
Ранее младенец из неблагополучной семьи заживо сгорел в коляске в Пермском крае. По некоторым данным, трагедия произошла из-за невнимательности родителей, которых часто видели в состоянии алкогольного опьянения.