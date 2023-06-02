Азербайджан и США обговорили дальнейшее развитие военного сотрудничества

Согласно распространенной информации, коллеги обсудили ситуацию в Баку и вопросы безопасности, а также обменялись мнениями по поводу двусторонних связей. Помимо этого, в ходе разговора поднимался вопрос улучшения взаимоотношений в военной отрасли.