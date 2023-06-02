Азербайджан и США обговорили дальнейшее развитие военного сотрудничества

Телефонный разговор министра обороны Азербайджана Закира Гасанова и замглавы Минобороны США по политическим вопросам Колином Калем состоялся 2 июня. Об этом сказано в сообщении пресс-центра азербайджанского оборонного ведомства.
Согласно распространенной информации, коллеги обсудили ситуацию в Баку и вопросы безопасности, а также обменялись мнениями по поводу двусторонних связей. Помимо этого, в ходе разговора поднимался вопрос улучшения взаимоотношений в военной отрасли.
Ранее канцлер Германии Олаф Шольц сообщил о намерении провести телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным, во время которого хочет поговорить о специальной военной операции на Украине.