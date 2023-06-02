«Вернулись к нормальной практике»: экономист Разуваев о восстановлении планирования в России

Планирование есть в таких странах как Япония, Китай и теперь Россия, констатировал в беседе с ФАН финансовый аналитик, экономист, член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев.
Как заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников, в России сейчас ориентируются на более длительные сроки планирования, учитывая опыт Китая в управлении экономикой. При этом, о прямом заимствовании речи не идет.
По словам министра, проводится тщательный мониторинг спроса, а решение стратегических вопросов расписывают до 2040–2045 годов. Решетников обозначил в качестве устойчивых тренды развития технологий, строительства инфраструктуры и переориентации на Восток. Однако он признал, что некоторые другие моменты планировать на перспективу 15–20 лет сложно «в условиях сложившейся турбулентности».
«В 1991 году, когда отменили Госплан, премьер Егор Гайдар и его команда вообще заявляли, что не должно быть никакого планирования и рынок сам все расставит, — напоминает Разуваев. — Сегодня у нас тесная спайка бизнеса и госструктур, государственных корпораций».
Мы просто вернулись к нормальной практике и у нас очень прагматичная экономическая политика, дает характеристику аналитик.
«И она рыночная, но основана на рыночном же планировании. В целом, это политика здравого смысла», — резюмирует Александр Разуваев.
Как ранее сообщалось, экспорт нефти из России в Китай увеличился более чем на четверть.