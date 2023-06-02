«Вернулись к нормальной практике»: экономист Разуваев о восстановлении планирования в России

По словам министра, проводится тщательный мониторинг спроса, а решение стратегических вопросов расписывают до 2040–2045 годов. Решетников обозначил в качестве устойчивых тренды развития технологий, строительства инфраструктуры и переориентации на Восток. Однако он признал, что некоторые другие моменты планировать на перспективу 15–20 лет сложно «в условиях сложившейся турбулентности».