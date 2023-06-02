Глава Нижегородской области Никитин: писателю Прилепину придется заново учиться ходить из-за полученных травм

Пострадавшему в результате организованного киевским режимом теракта писателю Захару Прилепину придется заново учиться ходить. Об этом заявил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.
После всех операций, через которые прошел Прилепин, ему необходимо заново научиться ходить. При этом настрой у писателя боевой, отметил Никитин.
Ранее пресс-секретарь Прилепина Елизавета Кондакова сообщила о начале реабилитационных занятий для восстановления функции ходьбы писателя. Пострадавший уже самостоятельно садится в постели. Он проходит курс восстановления с применением механотерапии и кинезотерапии.