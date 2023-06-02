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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пообещал ответить на «туристический шантаж» со стороны Запада

Политика
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пообещал ответить на «туристический шантаж» со стороны Запада

Вновь избранный президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прокомментировал «туристический шантаж» со стороны стран Запада. Политик пообещал ответить на провокации, передает телеканал TRT Haber.

Турецкие граждане стали массово получать отказы в оформлении шенгенской визы и разрешений на поездки в западные государства. Выступая на генеральной ассамблее Союза палат и товарных бирж Турции (TOBB), Эрдоган назвал попытки надавить на ближневосточное государство в отрасли туризма шантажом.

«Мы решим визовую проблему, которая в последнее время используется как политический шантаж, как можно скорее», — пояснил Реджеп Тайип Эрдоган.

По данным портала «Турпром», речь идет о Великобритании, США и странах ЕС. До этого турецкие СМИ писали, что гражданам Турции стали отказывать в визах в пять раз чаще, чем россиянам. Турецкий МИД выразил свое недовольство послам указанных европейских стран, но внятного объяснения подобных действий не получил.
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