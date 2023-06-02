Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пообещал ответить на «туристический шантаж» со стороны Запада

По данным портала «Турпром», речь идет о Великобритании, США и странах ЕС. До этого турецкие СМИ писали, что гражданам Турции стали отказывать в визах в пять раз чаще, чем россиянам. Турецкий МИД выразил свое недовольство послам указанных европейских стран, но внятного объяснения подобных действий не получил.