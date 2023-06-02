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Комиссия по этике СПбГУ уволила доцента-историка Михаила Белоусова

Происшествия
Комиссия по этике СПбГУ уволила доцента-историка Михаила Белоусова

По итогам заседания Комиссии по этике ученого совета Санкт-Петербургского государственного университета было принято решение уволить доцента-историка Михаила Белоусова. Об этом сообщает сайт учебного заведения.

Заседание состоялось 2 июня. Комиссия подтвердила, что Белоусов нарушил морально-этические нормы поведения университета. Его действия были признаны несовместимыми со статусом преподавателя.

По итогам заседания, ректор СПбГУ Николай Кропачев подписал приказ об увольнении Белоусова с должности. Как сообщает источник ФАН в университете, замешенные в скандале студенты ранее покинули Россию и находятся в Киргизии.

Ранее сообщалось, что в СПбГУ провели проверку после обвинений в адрес Михаила Белоусова в русофобии и поддержке Украины. Ранее доцент сравнил действия Вооруженных сил России на Украине с фашизмом.
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