Комиссия по этике СПбГУ уволила доцента-историка Михаила Белоусова

По итогам заседания Комиссии по этике ученого совета Санкт-Петербургского государственного университета было принято решение уволить доцента-историка Михаила Белоусова. Об этом сообщает сайт учебного заведения.
Заседание состоялось 2 июня. Комиссия подтвердила, что Белоусов нарушил морально-этические нормы поведения университета. Его действия были признаны несовместимыми со статусом преподавателя.
По итогам заседания, ректор СПбГУ Николай Кропачев подписал приказ об увольнении Белоусова с должности. Как сообщает источник ФАН в университете, замешенные в скандале студенты ранее покинули Россию и находятся в Киргизии.
Ранее сообщалось, что в СПбГУ провели проверку после обвинений в адрес Михаила Белоусова в русофобии и поддержке Украины. Ранее доцент сравнил действия Вооруженных сил России на Украине с фашизмом.