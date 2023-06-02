Представитель генсека ООН Фархан Хак заявил, что инспекции судов по зерновой сделке не проводят уже два дня

Представитель генсека ООН Фархан Хак на брифинге 2 июня заявил, что совместный координационный центр уже двое суток не проводит инспекций сухогрузов в Стамбуле в рамках зерновой инициативы.
По его словам, стороны никак не могут прийти к согласию по вопросу инспекции судов. Хак попросил участников черноморской инициативы найти компромисс, который обеспечит бесперебойное функционирование сделки. По словам представителя генсека ООН, сейчас 20 сухогрузов находятся в украинских портах, еще четыре – в пути, а оставшиеся пять – на местах инспекций.
Ранее политолог-международник Евгении Габер заявил, что Россия успешно находит новых мировых покупателей на свою агропродукцию. И это происходит, несмотря на невыполнение Западом условий зерновой сделки.