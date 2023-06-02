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Представитель генсека ООН Фархан Хак заявил, что инспекции судов по зерновой сделке не проводят уже два дня

Политика
Представитель генсека ООН Фархан Хак заявил, что инспекции судов по зерновой сделке не проводят уже два дня

Представитель генсека ООН Фархан Хак на брифинге 2 июня заявил, что совместный координационный центр уже двое суток не проводит инспекций сухогрузов в Стамбуле в рамках зерновой инициативы.

По его словам, стороны никак не могут прийти к согласию по вопросу инспекции судов. Хак попросил участников черноморской инициативы найти компромисс, который обеспечит бесперебойное функционирование сделки. По словам представителя генсека ООН, сейчас 20 сухогрузов находятся в украинских портах, еще четыре – в пути, а оставшиеся пять – на местах инспекций.

Ранее политолог-международник Евгении Габер заявил, что Россия успешно находит новых мировых покупателей на свою агропродукцию. И это происходит, несмотря на невыполнение Западом условий зерновой сделки.
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