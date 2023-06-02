Представитель генсека ООН Фархан Хак заявил, что инспекции судов по зерновой сделке не проводят уже два дня

По его словам, стороны никак не могут прийти к согласию по вопросу инспекции судов. Хак попросил участников черноморской инициативы найти компромисс, который обеспечит бесперебойное функционирование сделки. По словам представителя генсека ООН, сейчас 20 сухогрузов находятся в украинских портах, еще четыре – в пути, а оставшиеся пять – на местах инспекций.