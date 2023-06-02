Жителю Севастополя удалось подручными средствами сбить дрон с камерой

Используя подручные средства, житель Севастополя смог сбить дрон с записывающим устройством. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развозжаев в своем Telegram-канале.
Он уточнил, что беспилотник не был начинен взрывчаткой, а лишь имел в устройстве камеру. Развозжаев напомнил, что в Севастополе, как и в других городах России, запрещен запуск дронов.
Обстоятельства появления квадрокоптера в небе над городом выясняют оперативные службы. Глава Севастополя поблагодарил жителей за бдительность.
Ранее там услышали громкие звуки. Развозжаев объяснил, что в Севастополе Черноморский флот проводит учения расчетов противоподводно-диверсионного обеспечения.