Глава «Женского диалога» Семерикова обратила внимание генсека ООН Антониу Гутерриша на гибель детей на Донбассе

Председатель Международного движения миротворчества «Женский диалог» Елена Семерикова направила письмо на имя Генерального секретаря ООН Антониу Гуттериша, в котором напомнила об учрежденном 19 августа 1982 года организацией Международном дне невинных детей — жертв агрессии, с целью привлечь его внимание к гибели детей в Донбассе.