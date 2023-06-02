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Глава «Женского диалога» Семерикова обратила внимание генсека ООН Антониу Гутерриша на гибель детей на Донбассе

Общество
Глава «Женского диалога» Семерикова обратила внимание генсека ООН Антониу Гутерриша на гибель детей на Донбассе

Председатель Международного движения миротворчества «Женский диалог» Елена Семерикова направила письмо на имя Генерального секретаря ООН Антониу Гуттериша, в котором напомнила об учрежденном 19 августа 1982 года организацией Международном дне невинных детей — жертв агрессии, с целью привлечь его внимание к гибели детей в Донбассе.

Согласно обращению, имеющемуся в распоряжении ФАН, Россия за последние десятилетия столкнулась с рядом трагедий, массово унесших детские жизни.

Глава «Женского диалога» Семерикова обратила внимание генсека ООН Антониу Гутерриша на гибель детей на Донбассе
«Сегодня не вспомнить о том, что есть дети, у которых нет настоящего — это большое преступление. Мы говорим о детях, находящихся в зоне военных конфликтов, навязанных странами НАТО. С 2014 года в ДНР и ЛНР погибли несколько сотен детей от так называемых «украинских освободителей». 1 июня 2015 года в г. Донбассе открылась «Аллея ангелов» - мемориальный комплекс, посвященный памяти погибших детей Донбасса. К сожалению, их число увеличивается. Мир молчит, а главное молча не реагирует Организация Объединенных наций, основная задача которой сберечь жизни каждого ребенка на нашей Земле», — говорится в письме.

Обращение было передано постоянному представителю РФ в Организации Объединенных Наций Василию Небензя для дальнейшей передачи генсеку.

«К сожалению, слова нашего постпреда в ООН совсем не слышат. Выборочный подход ООН и не реагирование — это тупик для такой уважаемой организации. Тяжелейшие уроки истории не хотят извлекать. Моя мама освобождала Освенцим! Тот ужас и в особенности над детьми, на них делали опыты перед тем как сжигать в камерах! ООН молчит по сегодняшней ситуации, когда у детей Донбасса отняли будущее!» — прокомментировала Семерикова.

Ранее «Женский диалог» призвал матерей СНГ не допустить участия их сыновей в качестве наемников на стороне ВСУ.
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