Глава МВД Украины Клименко: на руках у населения страны находится 1,2 миллиона единиц огнестрельного оружия

На текущий момент на руках у населения Украины зарегистрировано около 1,2 миллиона единиц огнестрельного оружия. Об этом заявил министр внутренних дел страны Игорь Клименко.
При этом глава ведомства отметил, что к моменту окончания боевых действий эта цифра может значительно увеличиться. В руках гражданского населения может оказаться до 3 миллионов единиц огнестрельного оружия.
Ранее Клименко пригрозил наказанием всем военнообязанным гражданам Украины, которые сбежали из страны. По его словам, над законопроектом уже работают депутаты Верховной рады. Речь идет о привлечении к ответственности всех, кто покинул территорию государства во время боевых действий.