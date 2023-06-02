Глава МВД Украины Клименко: на руках у населения страны находится 1,2 миллиона единиц огнестрельного оружия

Ранее Клименко пригрозил наказанием всем военнообязанным гражданам Украины, которые сбежали из страны. По его словам, над законопроектом уже работают депутаты Верховной рады. Речь идет о привлечении к ответственности всех, кто покинул территорию государства во время боевых действий.