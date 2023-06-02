Чемпиона мира по рукопашному бою Баймасханова задержали с наркотиками в центре Москвы

Правоохранители задержали спортсмена Мовсара Баймасханова с запрещенными веществами на Тестовской улице в Москве. Об этом сообщает ТАСС.
Сотрудники столичного ГИБДД остановили такси для проверки документов на Тестовской улице 1 июня. На пассажирском сидении автомобиля находился чемпион мира по рукопашному бою. Отмечается, что спортсмен во время проверки заметно нервничал.
Правоохранители обнаружили у него более 0,30 г наркотиков. По словам Баймасханова, препараты были приобретены для личного употребления. По данному факту возбуждено уголовное дело.
Ранее пенсионерку, перевозившую запрещенные вещества внутри карасей, задержали на трассе в Томской области. Пожилая женщина признала вину и сообщила, что везла партию в Тюмень на продажу.