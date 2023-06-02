Руководство музыкального училища при консерватории имени Чайковского объявило карантин из-за кори

Директор академического музыкального училища при Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского Владимир Демидов подписал приказ об ограничительных мерах в связи с эпидемиологической ситуацией.
Согласно тексту документа, занятия на 1-3-х курсах по всем специальностям заканчиваются с 3 июня. Доступ в здание образовательного учреждения будет запрещен как преподавательскому составу, так и студентам.
Исключениями являются сдача экзаменов в индивидуальном порядке. Однако не пустят тех учащихся, которые не привиты от кори. Им разрешено перенести срок сессии на период с 26 августа до 9 сентября.
Ранее Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека сообщила о выявлении случая заболевания корью в МГИМО.