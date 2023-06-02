Иран освободил трех арестованных иностранцев с двойным гражданством

Страны Запада не раз обвиняли Иран в том, что он задерживает иностранцев и лиц с двойным гражданством, используя их в качестве рычага давления в различных политических конфликтах, например, пытаясь добиться их обмена на иранцев, заключенных в зарубежных тюрьмах. Исламская республика отрицает подобные претензии и заявляет, что арестованные причастны к совершению тех или иных преступлений, в частности, к шпионажу.