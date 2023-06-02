Иран освободил трех арестованных иностранцев с двойным гражданством

США и их союзники обвиняют Тегеран в попытках удерживать прибывающих из стран Запада лиц в качестве политических заложников.
Тегеран при посредничестве Омана освободил датчанина и двух лиц с австрийским и иранским гражданством. Об этом заявил премьер-министр Бельгии Александр Де Кро.
В настоящее время бывшие узники направляются в королевство. По словам чиновника, правительства Дании и Австрии уже оповещены о выходе их граждан на свободу.
Неделей ранее власти Исламской республики также отпустили бельгийского сотрудника гуманитарной миссии Оливье Вандекастиле: его арестовали в начале прошлого года, обвинив в шпионаже и других преступлениях, и приговорили к 40 годам тюремного заключения и 74 ударам плетью. В обмен был освобожден иранский дипломат, которому вменяли причастность к терроризму.
Страны Запада не раз обвиняли Иран в том, что он задерживает иностранцев и лиц с двойным гражданством, используя их в качестве рычага давления в различных политических конфликтах, например, пытаясь добиться их обмена на иранцев, заключенных в зарубежных тюрьмах. Исламская республика отрицает подобные претензии и заявляет, что арестованные причастны к совершению тех или иных преступлений, в частности, к шпионажу.