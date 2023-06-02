Частный жилой дом в селе Муром Белгородской области загорелся после попадания снаряда

Вооруженные силы Украины нанесли удар по селу Муром в Шебекинском городском округе Белгородской области. В результате падения снаряда загорелся частный жилой дом.
Глава субъекта Вячеслав Гладков в личном Telegram-канале поделился подробностями удара по населенному пункту. Он указал, что после происшествия в Муром отправились оперативные службы. О наличии пострадавших граждан сведений нет.
Ранее система противовоздушной обороны сработала в Корочанском районе области. Гладков уточнил, что при падении осколков пострадала кровля дома в частном секторе.