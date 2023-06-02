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Частный жилой дом в селе Муром Белгородской области загорелся после попадания снаряда

Происшествия
Частный жилой дом в селе Муром Белгородской области загорелся после попадания снаряда

Вооруженные силы Украины нанесли удар по селу Муром в Шебекинском городском округе Белгородской области. В результате падения снаряда загорелся частный жилой дом.

Глава субъекта Вячеслав Гладков в личном Telegram-канале поделился подробностями удара по населенному пункту. Он указал, что после происшествия в Муром отправились оперативные службы. О наличии пострадавших граждан сведений нет.

Ранее система противовоздушной обороны сработала в Корочанском районе области. Гладков уточнил, что при падении осколков пострадала кровля дома в частном секторе.
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