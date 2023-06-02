Склад с покрышками загорелся в Тюлячинском районе Татарстана

Здание находится в 2,5 километрах от районного центра Тюлячи на 78-м километре автотрассы Казань – Шемордан. В ликвидации пожара используются четыре автоцистерны, две лафетных ствола и четыре ствола РСК-50. В пожарной службе отметили, что горит одноэтажное помещение склада, и угрозы распространения огня нет, как и пострадавших среди людей.