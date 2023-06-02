Склад с покрышками загорелся в Тюлячинском районе Татарстана

Сообщение о возгорании помещения с автомобильными шинами поступило 2 июня в 17:35 по московскому времени. Как передает главное управление МЧС по Республике Татарстан, предварительная площадь пожара составляет 450 квадратных метров.
Здание находится в 2,5 километрах от районного центра Тюлячи на 78-м километре автотрассы Казань – Шемордан. В ликвидации пожара используются четыре автоцистерны, две лафетных ствола и четыре ствола РСК-50. В пожарной службе отметили, что горит одноэтажное помещение склада, и угрозы распространения огня нет, как и пострадавших среди людей.
Ранее в городе Гусь-Хрустальный Владимирской области серьезный пожар возник в здании местного бюро ритуальных услуг, во время тушения которого пострадал сотрудник личного состава 19-й спасательной части.