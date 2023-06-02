Власти Белгородской области сообщили о введении запрета на движение транспорта в Шебекинском городском округе

Власти Белгородской области сообщили о введении запрета на движение транспорта на участках дорог Шебекинского городского округа. Ограничения будут носить временный характер и действовать до 30 июня, говорится в Telegram-канале правительства региона.
Речь идет о следующих отрезках областных магистралей, располагающихся в приграничной зоне:
— Белгород — Шебекино — Волоконовка (от Разумного до Вознесеновки);
— Шебекино — Короча (от Вознесеновки до Дмитриевки);
— Шебекино — Неклюдово — Алексеевка (от Шебекино до Чураево);
— Маслова Пристань — Батрацкая Дача (от Масловой Пристани до Поляны).
В правительстве Белгородской области добавили, что на указанных участках автомобильных дорог также запрещена стоянка транспорта. Соответствующий приказ был издан региональным министерством транспорта.
Для объезда предусмотрены альтернативные маршруты. В ведомстве уточнили, что в связи с запретом изменения коснутся нескольких внутренних автобусов — все они перечислены в распоряжении региональных властей.