Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о срабатывании системы ПВО в Корочанском районе

В Корочанском районе Белгородской области сработала система противовоздушной обороны. Об этом написал губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
Он не указал, что почему именно сработала система. Однако в селе Мелихово от падения осколков пострадала кровля частного жилого дома. На месте ведется подомовой обход.
Населенные пункты Белгородской области 2 июня не один раз оказались под ударом со стороны Вооруженных сил Украины. Ранее Гладков сообщал об обстреле села Новая Таволжанка, в результате которого пострадали двое мужчин.