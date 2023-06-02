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Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о срабатывании системы ПВО в Корочанском районе

Происшествия
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о срабатывании системы ПВО в Корочанском районе

В Корочанском районе Белгородской области сработала система противовоздушной обороны. Об этом написал губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Он не указал, что почему именно сработала система. Однако в селе Мелихово от падения осколков пострадала кровля частного жилого дома. На месте ведется подомовой обход.

Населенные пункты Белгородской области 2 июня не один раз оказались под ударом со стороны Вооруженных сил Украины. Ранее Гладков сообщал об обстреле села Новая Таволжанка, в результате которого пострадали двое мужчин.
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