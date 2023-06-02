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Политолог Межевич объяснил, почему Швейцария не стала поддерживать Киев оружием

Политика
Политолог Межевич объяснил, почему Швейцария не стала поддерживать Киев оружием

В Швейцарии нижняя палата парламента в ходе своего заседания 1 июня окончательно отклонила предложение о внесении изменений в закон о военной технике. Эти так и не утвержденные новшества позволяли бы организовывать поставки швейцарского вооружения в страны, вовлеченные в боевые действия — в частности, на Украину.

Корреспондент ФАН обратился к главному научному сотрудником Института Европы РАН Николаю Межевичу, чтобы узнать, почему швейцарские парламентарии приняли решение не оказывать военную помощь Киеву.

«Произошедшее демонстрирует нам, что Швейцария устойчива по отношению к усилиям Вашингтона, Берлина и Брюсселя втянуть в войну с Россией еще и ее, — заметил эксперт. — Это позитивно говорит о демократии в этой стране, но ситуация еще не закончилась, и попытки оказать воздействие на Берн будут продолжаться».

Собеседник ФАН отметил, что Швейцария смогла не участвовать даже в обеих мировых войнах.

Политолог Межевич объяснил, почему Швейцария не стала поддерживать Киев оружием
«С другой стороны, и сейчас от нее не просят отправки солдат на Украину – только вооружения, — заметил Межевич. — А военные технологии, надо отметить, у этой страны отличаются очень высоким уровнем!»

Политолог также рассказал, как западные страны могут заставить Берн отказаться от политики нейтралитета в отношении конфликта на Украине.

«Швейцарская экономика базируется всего на четырех-пяти отраслях экономики, — отметил эксперт. — Соответственно, если Берну будут угрожать введением санкций в отношении них, позиция политического руководства страны может быть изменена».

Ранее политолог Межевич заявил, что Венгрия не выступит против РФ до тех пор, «пока войска НАТО не окружат Будапешт».
межевич швейцария Украина оружие
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