Политолог Межевич объяснил, почему Швейцария не стала поддерживать Киев оружием

В Швейцарии нижняя палата парламента в ходе своего заседания 1 июня окончательно отклонила предложение о внесении изменений в закон о военной технике. Эти так и не утвержденные новшества позволяли бы организовывать поставки швейцарского вооружения в страны, вовлеченные в боевые действия — в частности, на Украину.