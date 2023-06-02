Политолог Межевич объяснил, почему Швейцария не стала поддерживать Киев оружием

В Швейцарии нижняя палата парламента в ходе своего заседания 1 июня окончательно отклонила предложение о внесении изменений в закон о военной технике. Эти так и не утвержденные новшества позволяли бы организовывать поставки швейцарского вооружения в страны, вовлеченные в боевые действия — в частности, на Украину.
Корреспондент ФАН обратился к главному научному сотрудником Института Европы РАН Николаю Межевичу, чтобы узнать, почему швейцарские парламентарии приняли решение не оказывать военную помощь Киеву.
«Произошедшее демонстрирует нам, что Швейцария устойчива по отношению к усилиям Вашингтона, Берлина и Брюсселя втянуть в войну с Россией еще и ее, — заметил эксперт. — Это позитивно говорит о демократии в этой стране, но ситуация еще не закончилась, и попытки оказать воздействие на Берн будут продолжаться».
Собеседник ФАН отметил, что Швейцария смогла не участвовать даже в обеих мировых войнах.
«С другой стороны, и сейчас от нее не просят отправки солдат на Украину – только вооружения, — заметил Межевич. — А военные технологии, надо отметить, у этой страны отличаются очень высоким уровнем!»
Политолог также рассказал, как западные страны могут заставить Берн отказаться от политики нейтралитета в отношении конфликта на Украине.
«Швейцарская экономика базируется всего на четырех-пяти отраслях экономики, — отметил эксперт. — Соответственно, если Берну будут угрожать введением санкций в отношении них, позиция политического руководства страны может быть изменена».
Ранее политолог Межевич заявил, что Венгрия не выступит против РФ до тех пор, «пока войска НАТО не окружат Будапешт».