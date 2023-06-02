АПЛ выступила в поддержку арбитра финала ЛЕ Тейлора после нападения тиффози «Ромы» в аэропорту Будапешта

Представители Английской премьер-лиги (АПЛ) выступили в поддержку главного рефери финала Лиги Европы британца Энтони Тейлора и его семьи после нападения на них тиффози «Ромы» в аэропорту Будапешта.
«Мы шокированы и потрясены неприемлемыми оскорблениями в адрес Энтони Тэйлора и его семьи», — говорится в заявлении пресс-службы АПЛ в соцсетях.
Итальянский ФК «Рома» проиграла испанской «Севилье» в финале Лиги Европы УЕФА сезона-2022/23. Основное и дополнительное время игры на столичном венгерском стадионе «Пушкаш Арена» закончилось с ничейным счетом 1:1. В серии послематчевых одиннадцатиметровых счастливее оказались футболисты из Испании.
После этого проигрыша УЕФА обвинил главного тренера «Ромы» Жозе Моуринью в нецензурной брани и открыл в его отношении дисциплинарное дело.