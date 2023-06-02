В ЯНАО открылся новый филиал фонда «Защитники Отечества» для поддержки участников СВО и их семей

В Ямало-Ненецком автономном округе России открыли еще один филиал фонда «Защитники Отечества» для поддержки участников спецоперации и их семей. Пункт организации появился в Красноселькупе.
Об открытии филиала в населенном пункте сообщил глава Красноселькупского района Юрий Фишер. Сотрудники организации объяснят обратившимся за помощью, какие участникам спецоперации и их семьям положены льготы, а также как их получить, передает «Север-Пресс».
Принимать жителей района будут по будням. Филиал открыт с 9:00 до 18:00 (с перерывом на обед с 12.00 до 13.00).