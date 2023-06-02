Сотрудники подарили основателю ЧВК «Вагнер» Пригожину статуэтку с изображением Артемовска на день рождения

Накануне, 1 июня, Пригожину исполнилось 62 года. По этому случаю сотрудники преподнесли ему памятный презент — статуэтку в виде кувалды, которая установлена на карте освобожденного силами ЧВК «Вагнер» Артемовска (Бахмута).