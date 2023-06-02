Дело убившего трех жителей Мариуполя украинского нацгвардейца передали в суд

По информации следователей, с 15 по 30 марта 2022 года обвиняемый, находясь на боевой позиции, вместе с сослуживцами расстрелял из крупнокалиберного пулемета и автомата четыре легковушки. Отмечается, что на машинах были белые ленты – они обозначали принадлежность к гражданскому автотранспорту.