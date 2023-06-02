Дело убившего трех жителей Мариуполя украинского нацгвардейца передали в суд

Прокуратура ДНР направила в суд дело 22-летнего военнослужащего Нацгвардии Украины Константина Сычака. Он обвиняется в умышленном убийстве трех жителей Мариуполя.
По информации следователей, с 15 по 30 марта 2022 года обвиняемый, находясь на боевой позиции, вместе с сослуживцами расстрелял из крупнокалиберного пулемета и автомата четыре легковушки. Отмечается, что на машинах были белые ленты – они обозначали принадлежность к гражданскому автотранспорту.
В результате действий нацгвардейцев трое мужчин погибли на месте. Еще один смог укрыться от обстрела.
Дело военнослужащего направлено в Верховный суд ДНР для рассмотрения по существу. Сычака обвиняют по части 2 статьи 105 УК РФ «Убийство двух и более лиц, совершенное организованной группой по мотивам политической, идеологической ненависти» и части 1 статьи 356 УК РФ «Применение запрещенных средств и методов ведения войны».
Ранее стало известно о том, что 6 июня Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону начнет рассматривать уголовное дело, фигурантами которого стали военнослужащие Украины. Перед лицом правосудия предстанут 24 участника террористического батальона «Азов»* (запрещенная в РФ террористическая организация).