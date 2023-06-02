Французы выставили на продажу бывшее поместье предпринимателя Бориса Березовского

Во Франции государственное Агентство по управлению и возврату арестованных и конфискованных активов (Agrasc) решило продать поместье «Шато де ля Гаруп» на Лазурном Берегу. Объект в свое время принадлежал бизнесмену Борису Березовскому.
Бывшую резиденцию российского олигарха в городе Антиб конфисковали в 2015 году. На территории поместья расположен главный особняк, пять построек, бассейн и теннисный корт. Желающие приобрести имение могут подать соответствующее заявление с 16 июня по 17 июля 2023 года.
Резиденция занимает около 100 тысяч квадратных метров. Жилая площадь составляет 1,5 тысячи квадратных метров. По данным экспертов за 2011 год, стоимость недвижимости составляла 93,6 миллиона евро.
Ранее экс-супруг Ольги Бузовой футболист Дмитрий Тарасов решил продать супружеский дом. Однако он никак не может найти покупателя.