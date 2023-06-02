Французы выставили на продажу бывшее поместье предпринимателя Бориса Березовского

Бывшую резиденцию российского олигарха в городе Антиб конфисковали в 2015 году. На территории поместья расположен главный особняк, пять построек, бассейн и теннисный корт. Желающие приобрести имение могут подать соответствующее заявление с 16 июня по 17 июля 2023 года.