Общественное движение «Ч.Е.С.Н.О.К.» планирует создать «черный и белые списки» российских интернет-коучей

Лидер молодого движения «За ЧЕСтную Независимую Оценку Качества образования» («Ч.Е.С.Н.О.К.») Сергей Гришин в беседе с «Парламентской газетой» рассказал о целях активистов и предназначении «списка инфожуликов».
Гришин подчеркнул, что задачами объединения являются сближение профессионального сообщества в области информационного предпринимательства, а также повышение качества и прозрачности образования в интернете. По его мнению, эффективной подготовке кадров в новом технологическом укладе поможет введение новых форматов и дисциплин.
Лидер организации «Ч.Е.С.Н.О.К.» не сомневается в том, что из-за появления «откровенных недоучек» на рынке труда «экономика получает колоссальный ущерб», и одновременно с этим подрывается доверие населения к самому институту онлайн-образования.
В настоящий момент имена, внесенные в список «инфожуликов», пока не разглашаются. Депутат Госдумы Артем Кирьянов заверил, что после получения сведений он «готов сопровождать их своими запросами в налоговые и правоохранительные органы».