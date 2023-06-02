Общественное движение «Ч.Е.С.Н.О.К.» планирует создать «черный и белые списки» российских интернет-коучей

Гришин подчеркнул, что задачами объединения являются сближение профессионального сообщества в области информационного предпринимательства, а также повышение качества и прозрачности образования в интернете. По его мнению, эффективной подготовке кадров в новом технологическом укладе поможет введение новых форматов и дисциплин.