Пилот «Формулы‑1» из команды Red Bull Макс Ферстаппен стал лучшим во второй практике Гран-при Испании

Пилот «Формулы‑1» из команды Red Bull Макс Ферстаппен стал лучшим во второй сессии свободных заездов Гран‑при Испании. Самый быстрый круг голландский гонщик проехал за 1 минуту 13,907 секунды.
Второй результат у испанца Фернандо Алонсо (+0,170) из Aston Martin и третье — за немцем Нико Хюлькенбергом (+0,270) из команды Haas. Третья практика и квалификация состоятся 3 июня.
Ранее Ферстаппен одержал победу в Гран-при Монако и по победам за австрийскую команду он опередил четырехкратного чемпиона мира немца Себастьяна Феттеля.