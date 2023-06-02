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Мужчина забрался на центральный алтарь в ватиканском соборе Святого Петра и полностью разделся

Происшествия
Мужчина забрался на центральный алтарь в ватиканском соборе Святого Петра и полностью разделся

Местный житель полностью обнажился, забравшись на центральный алтарь в соборе Святого Петра в Ватикане. Об этом сообщает издание Il Messagero.

По данным газеты, перед закрытием собора неизвестный залез на главный алтарь и снял с себя всю одежду. Отмечается, что таким образом мужчина выражал свой политический протест. Смотрители католического собора заставили его слезть оттуда и одеться.

Правонарушителя доставили в полицию для установления личности. Выяснилось, что он страдает психологическими расстройствами. Остальные детали инцидента не уточняются.

Ранее немецкая туристка разделась догола и устроила дебош в индуистском храме на Бали. Причиной такого поведения стал отказ в продаже билета на представление в святилище индуистов.
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