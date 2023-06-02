В соцсети «Одноклассники» анонсировали выход семи новых шоу

Среди первых на платформе появится шоу «Мое хобби лучше». Его будут вести юмористы Екатерина Скулкина и Олег Верещагин. Увидеть новинки можно будет каждый вторник после премьеры. В «Одноклассниках» также разместят проекты: «В мире домашних животных», «ОК, мам, поехали», «Готовим на даче» и другие.