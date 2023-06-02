В соцсети «Одноклассники» анонсировали выход семи новых шоу

В социальной сети «Одноклассники» анонсировали выход семи новых шоу. Пользователи смогут увидеть их эксклюзивно в приложении и на сайте.
В пресс-службе «Одноклассников» отметили, что для запуска отсняли 50 видео новых проектов. Их будут выкладывать в сервисе «Увлечения», а также в официальных пабликах, посвященных кулинарии и путешествиям.
Соцсеть решила продолжать съемку оригинальных шоу после реализации проекта «ОКнутые люди». Он собрал свыше 90 млн просмотров, передает «Север-Пресс».
Среди первых на платформе появится шоу «Мое хобби лучше». Его будут вести юмористы Екатерина Скулкина и Олег Верещагин. Увидеть новинки можно будет каждый вторник после премьеры. В «Одноклассниках» также разместят проекты: «В мире домашних животных», «ОК, мам, поехали», «Готовим на даче» и другие.