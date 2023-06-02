Председатель Союза художников СПб: Нужно возрождать академизм в искусстве через социальный заказ

Вместе с тем, он отмечает, что интерес к реалистической живописи среди художников по сравнению с прошлыми историческими периодами заметно упал. Причины этого председатель Союза художников видит в том, что академическая школа перестала в должном объеме поддерживаться на высоком государственном уровне. Раньше, например, во времена Сурикова растить художников, владеющих академическим рисунком и живописью, было задачей Академии художеств. Работы живописцев, таких как Репин и другие, были востребованы государевым двором и обществом, поэтому молодые художники стремились достичь их уровня мастерства. Сейчас востребованность академического искусства немного снизилась, но только из-за того, что художники реалистического направления слабо себя продвигают, отметил Андрей Базанов. Свою задачу на посту председателя Союза художников он видит отчасти в том, чтобы повысить интерес публики к академическому искусству.