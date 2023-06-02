Председатель Союза художников СПб: Нужно возрождать академизм в искусстве через социальный заказ

Председатель Союза художников Санкт-Петербурга Андрей Базанов рассказал в эфире пресс-центра медиагруппы «Патриот», как в Санкт-Петербурге сохраняются традиции русской реалистической школы живописи, и объяснил, почему в своем творчестве художники должны ориентироваться на традиционные ценности.
Председатель Союза художников Санкт-Петербурга Андрей Базанов является адептом академической школы живописи. По его мнению, фигуративное искусство не утратило своей актуальности, несмотря на стремительное развитие модернистских течений, которые захватили умы зрителей.
«Я считаю, что если человек понимает и уважает историю, то у него есть возможность суммировать опыт прошлых поколений, и на персональном уровне развивать уже что-то новое. Сегодня многие школы, утратившие серьезную базу академического аналитического рисунка, вновь запускают их в творческий процесс», — заявил Андрей Базанов.
Председатель петербургского союза художников рад, что в городе на Неве сохранились традиции академической школы, и продолжают творить художники, работающие в реалистической манере.
«У нас есть художники, которые еще сохранили в себе мастерство, повышают свой персональный уровень и занимаются, допустим, патриотической исторической живописью», — рассказал Андрей Базанов.
Вместе с тем, он отмечает, что интерес к реалистической живописи среди художников по сравнению с прошлыми историческими периодами заметно упал. Причины этого председатель Союза художников видит в том, что академическая школа перестала в должном объеме поддерживаться на высоком государственном уровне. Раньше, например, во времена Сурикова растить художников, владеющих академическим рисунком и живописью, было задачей Академии художеств. Работы живописцев, таких как Репин и другие, были востребованы государевым двором и обществом, поэтому молодые художники стремились достичь их уровня мастерства. Сейчас востребованность академического искусства немного снизилась, но только из-за того, что художники реалистического направления слабо себя продвигают, отметил Андрей Базанов. Свою задачу на посту председателя Союза художников он видит отчасти в том, чтобы повысить интерес публики к академическому искусству.
«Будем его возрождать. В стенах нашего Союза художников мы создали студию имени благоверного князя Александра Невского, в которой собрались ребята, которые сосредоточились на таких выставках. Они уже прокатились по многим городам, и добились потрясающих результатов. Их работы, кстати, хорошо раскупаются Китаем», — рассказал Андрей Базанов.
Председатель Союза художников считает необходимым воссоздать систему худфондов, которые распределяли заказы на создание произведений искусства среди художников. По его словам, худфонд в СССР выполнял социальный заказ в интересах государства, и, несмотря на некий идеологический уклон, художники имели возможность создавать шедевры монументального и прикладного искусства.
«Владимир Путин на последних своих выступлениях о культуре говорил, что эту систему надо возрождать. То есть деньги у государства есть, осталось только создать это направление. Надеюсь, слова Путина будут услышаны, и наше Министерство культуры и комитеты по культуре эту систему возродят», — заявил Андрей Базанов.
Председатель петербургского Союза художников не исключает, что ротация директоров крупных российских музеев – Третьяковской галереи, Музея изобразительных искусств имени Пушкина, Русского музея, связана с намерение государства изменить систему закупок ими современного искусства. По его мнению, любой ответственный директор музея должен ответственно относиться к тому, какие произведения современных художников должны быть в коллекции музея, а какие нет, чтобы зрители могли сориентироваться в художественном процессе.
«Должна соблюдаться пропорция качественных персональных работ. Может быть, в этом плане директора указанных музеев не устроили наше Министерство культуры», — пояснил Андрей Базанов.
Председатель Союза художников против придумывания какой-то идеологии, которая могла бы придать новый импульс художественному процессу в РФ. По его мнению, этот импульс в достаточной мере содержится в традиционных ценностях народов России.
«Семья, взаимоотношения мужчины и женщины, историческое наследие прошлых поколений — вот это надо сохранять. Хотите, называйте это идеологией, но я считаю это исторической памятью», — заявил Андрей Базанов.
Бороться с другими, нефигуративными формами искусства, по его мнению, тоже ни в коем случае не надо. Новые формы искусства, по его словам, дают такой же толчок развитию искусства, как и академическая школа.
«Существуют у нас, допустим, Институт дизайна или еще что-то, там ставятся интересные эксперименты с новыми формальными поисками — да Бога ради, кто же против!» — пояснил Андрей Базанов.
Раньше тоже возмущались квадратом Малевича, но из супрематизма возникло целое течение конструктивизма, давшее много выдающихся памятников архитектуры и дизайна, отметил председатель Союза художников Санкт-Петербурга.