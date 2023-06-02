Гастроэнтеролог Екатерина Кашух объяснила, чем опасно поедание мороженого в жару

Резкий перепад температур от поедания мороженого в жаркую погоду может привести к воспалению горла или слизистой оболочки гортани. Об этом рассказала врач-гастроэнтеролог Екатерина Кашух.
Эксперт предупредила, что чем больше порция мороженого, тем сильнее переохлаждается ротоглотка, что может привести к воспалению горла и миндалин. Чтобы не заболеть, врач посоветовала есть холодное лакомство не спеша и небольшими кусочками. Можно немного «согреть» мороженое, позволив ему немного оттаять после морозильника.
«В процессе поедания мороженого полезно прислушиваться к собственному организму. Если в горле появились некомфортные ощущения, от мороженого следует отказаться», — приводит слова Кашух «Газета.Ru».
Также врач предложила запивать мороженое домашним морсом или теплым чаем. По ее словам, это поможет избежать переохлаждения горла и снизит риск развития ОРЗ.
Ранее Екатерина Кашух заявила, что при сахарном диабете необязательно полностью исключать сладкое из своего рациона.