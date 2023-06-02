Гастроэнтеролог Екатерина Кашух объяснила, чем опасно поедание мороженого в жару

Эксперт предупредила, что чем больше порция мороженого, тем сильнее переохлаждается ротоглотка, что может привести к воспалению горла и миндалин. Чтобы не заболеть, врач посоветовала есть холодное лакомство не спеша и небольшими кусочками. Можно немного «согреть» мороженое, позволив ему немного оттаять после морозильника.