Около 900 тысяч медицинских работников получают новую ежемесячную социальную выплату

По распоряжению президента РФ Владимира Путина персонал первичного звена здравоохранения, в числе которых насчитывается порядка 900 тысяч человек, каждый месяц получает специальную выплату. Об этом сообщает председатель Социального фонда РФ Сергей Чирков.