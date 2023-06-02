Около 900 тысяч медицинских работников получают новую ежемесячную социальную выплату

По распоряжению президента РФ Владимира Путина персонал первичного звена здравоохранения, в числе которых насчитывается порядка 900 тысяч человек, каждый месяц получает специальную выплату. Об этом сообщает председатель Социального фонда РФ Сергей Чирков.
На конференции, организованной комитетом Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов, которая была посвящена работе Соцфонда, общественный деятель назвал эту программу «очень успешным проектом».
Следует отметить, что размер финансовой помощи зависит от категории работника и вида организации, и варьируется от 4,5 тысяч до 18,5 тысяч рублей. Оператором выплаты является Социальный фонд России.
Ранее стало известно, что получателями специальных соцвыплат в Пензенской области стали 7767 сотрудников медучреждений.