Евгений Пригожин рассказал о выводе 99% «вагнеровцев» из Артемовска и провокациях на путях отхода подразделений

Подразделения ЧВК «Вагнер» практически полностью покинули Артемовск (Бахмут), однако на пути в тыловые лагеря «музыканты» столкнулись с подозрительной активностью. Соответствующее заявление сделал основатель «оркестра» Евгений Пригожин.
По словам создателя ЧВК «Вагнер», позиции в Артемовске уже переданы Министерству обороны РФ. Никаких вопросов и замечаний у военного ведомства к ЧВК «Вагнер» нет, добавил Пригожин.
«В настоящий момент на 2 июня практически все 99% подразделений ЧВК «Вагнер» покинули Бахмут», — отметил создатель «оркестра».
Пригожин сообщил, что на пути в тыл «вагнеровцы» столкнулись с подозрительной активностью. По его словам, министерство обороны разместило управляемые взрывные устройства вдоль дорог.
«На вопрос, для чего вы это делали, они тыкают пальцем вверх. На вопросы пока не отвечают. Данные заряды не было необходимости укладывать для того, чтобы сдержать противника, так как это находится в тыловой зоне. Поэтому можно предполагать, что данными зарядами хотели встретить продвигающиеся подразделения ЧВК «Вагнер», хотя колоннами мы не ходим», — цитирует Пригожина пресс-служба компании «Конкорд».
Основатель ЧВК «Вагнер» добавил, что все бойцы «оркестра» остались невредимы.
Ранее Евгений Пригожин предоставил видео выхода ЧВК «Вагнер» из Артемовска, который был освобожден от ВСУ 20 мая.