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Российская велогонщица Тамара Дронова продолжает лидировать в общем зачете велогонки «Вуэльта Андалусии»

Спорт
Российская велогонщица Тамара Дронова продолжает лидировать в общем зачете велогонки «Вуэльта Андалусии»

Россиянка Тамара Дронова продолжает лидировать в общем зачете престижной многодневной велогонки «Вуэльта Андалусии», проходящей по дорогам испанского региона Коста-дель-Соль, передает RT.

Спортсменка из России, представляющая команду Israel Premier Tech Roland, была лучшей на первых двух этапах. На третьем Дронова пересекла финишную черту второй. В июле 2023 года россиянка намерена принять участие в престижной французской гонке «Тур де Франс».

Другой российский велогонщик Александр Власов, выступающий под нейтральным флагом, снялся с многодневного шоссейного заезда «Джиро д'Италия».
Тамара Дронова велогонка Испания
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