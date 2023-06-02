Российская велогонщица Тамара Дронова продолжает лидировать в общем зачете велогонки «Вуэльта Андалусии»

Россиянка Тамара Дронова продолжает лидировать в общем зачете престижной многодневной велогонки «Вуэльта Андалусии», проходящей по дорогам испанского региона Коста-дель-Соль, передает RT.
Спортсменка из России, представляющая команду Israel Premier Tech Roland, была лучшей на первых двух этапах. На третьем Дронова пересекла финишную черту второй. В июле 2023 года россиянка намерена принять участие в престижной французской гонке «Тур де Франс».
Другой российский велогонщик Александр Власов, выступающий под нейтральным флагом, снялся с многодневного шоссейного заезда «Джиро д'Италия».