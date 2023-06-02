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Прицеп грузовика на полной скорости влетел в стоявший на обочине МКАД легковой автомобиль

Происшествия
Прицеп грузовика на полной скорости влетел в стоявший на обочине МКАД легковой автомобиль

Авария с участием прицепа грузовика и легкового автомобиля Mazda произошла на 89-м километре МКАД. Задняя часть большегруза отцепилась от кабины во время движения и на полной скорости влетела в стоявшую на обочине машину, сообщает прокуратура Москвы.

По данным ведомства, иномарка остановилась из-за поломки. Согласно предварительной информации, в результате ДТП погибла пассажирка японской легковушки.

Прокуратура Северо-Восточного административного округа взяла на контроль дорожный инцидент на Московской кольцевой автодороге. Надзорное ведомство организовало процессуальную проверку, по ее результатам будет принято процессуальное решение, в том числе о возбуждении уголовного дела.
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