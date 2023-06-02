Прицеп грузовика на полной скорости влетел в стоявший на обочине МКАД легковой автомобиль

Авария с участием прицепа грузовика и легкового автомобиля Mazda произошла на 89-м километре МКАД. Задняя часть большегруза отцепилась от кабины во время движения и на полной скорости влетела в стоявшую на обочине машину, сообщает прокуратура Москвы.