Прицеп грузовика на полной скорости влетел в стоявший на обочине МКАД легковой автомобиль

Авария с участием прицепа грузовика и легкового автомобиля Mazda произошла на 89-м километре МКАД. Задняя часть большегруза отцепилась от кабины во время движения и на полной скорости влетела в стоявшую на обочине машину, сообщает прокуратура Москвы.
По данным ведомства, иномарка остановилась из-за поломки. Согласно предварительной информации, в результате ДТП погибла пассажирка японской легковушки.
Прокуратура Северо-Восточного административного округа взяла на контроль дорожный инцидент на Московской кольцевой автодороге. Надзорное ведомство организовало процессуальную проверку, по ее результатам будет принято процессуальное решение, в том числе о возбуждении уголовного дела.