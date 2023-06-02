Петербургские ученые создали обувь с технологией захвата движения для больных ДЦП

Как объяснил один из участников проекта, с помощью данной методики ученые могли оценить четыре отдела стопы и рассчитать истинный угол голеностопа. Новая технология позволит ортопедам видеть изменения биомеханических показателей ходьбы и работы суставов в зависимости от изменения конструкции подошвы, линий переката и прочих факторов.