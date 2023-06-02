Петербургские ученые создали обувь с технологией захвата движения для больных ДЦП

Специалисты из Санкт-Петербургского государственного университета промышленных технологий и дизайна (СПбГУПТД) разработали уникальную лабораторную обувь для исследования паттерна ходьбы пациентов с ДЦП. Данная технология позволит подбирать средства для реабилитации при помощи технологии захвата движения.
Конструкция обуви позволяет проводить исследование по оценке и коррекции паттернов ходьбы пациентов с ДЦП и несовершенным остеогенезом. Для сравнительного анализа ортопедических стелек ученые СПбГУПТД использовали Оксфордскую модель стопы, пишет «Газета.Ru».
Как объяснил один из участников проекта, с помощью данной методики ученые могли оценить четыре отдела стопы и рассчитать истинный угол голеностопа. Новая технология позволит ортопедам видеть изменения биомеханических показателей ходьбы и работы суставов в зависимости от изменения конструкции подошвы, линий переката и прочих факторов.
Ранее уральские ученые разработали способ получения удобрений на основе отходов животноводства и птицеводства.