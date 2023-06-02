«Казалось непостижимым»: как Потемкин осваивал новые земли России

Обставлено это было с размахом, театрально и живописно. В Инкермане на возвышенности был возведен дворец. Во время обеда императрицы, под звуки торжественной музыки, распахнулись занавеси, открыв вид на Севастопольский рейд, где горделиво выстроились боевые корабли Черноморского флота, поприветствовавшие императрицу Екатерину II салютом.