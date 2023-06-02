«Казалось непостижимым»: как Потемкин осваивал новые земли России

22 мая (2 июня) 1787 года императрица Екатерина II во сопровождении свиты направилась из Бахчисарая в Севастополь, в рамках путешествия по землям, приобретенным Российской империей в 1783 году.
Изюминкой вояжа стала демонстрация Черноморского флота на рейде Севастопольской бухты, представленная светлейшим князем Григорием Потемкиным.
Обставлено это было с размахом, театрально и живописно. В Инкермане на возвышенности был возведен дворец. Во время обеда императрицы, под звуки торжественной музыки, распахнулись занавеси, открыв вид на Севастопольский рейд, где горделиво выстроились боевые корабли Черноморского флота, поприветствовавшие императрицу Екатерину II салютом.
Для нее был подготовлен еще один дворец, куда командующий Севастопольской эскадрой контр-адмирал М.И. Войнович по помосту, устланному синим сукном, препроводил императрицу во дворец. Там государыне представлялись офицеры флота.
Екатерина II адресовала энциклопедисту барону Ф.-М. Гримму из Севастополя следующие строки: «Здесь, где тому три года ничего не было, я нашла довольно красивый город и флотилию довольно живую и бойкую на вид; гавань, якорная стоянка и пристань хороши от природы, и надо отдать справедливость князю Потемкину, что он во всем этом обнаружил величайшую деятельность и прозорливость».
Все это произвело сильное впечатление на участников вояжа.
«Нам казалось непостижимым, каким образом в 2000 верстах от столицы, в недавно приобретенном крае, Потемкин нашел возможность воздвигнуть такие здания, соорудить город, создать флот, утвердить порт и поселить столько жителей…», — писал очевидец тех событий французский историк и дипломат, посол при дворе Екатерины II Луи-Филипп Сегюр.