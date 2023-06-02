Общественник Ростислав Антонов рассказал о причинах роста преступностей среди детей мигрантов

Системы образования и интеграции мигрантов не работают в России из-за их бесконтрольного въезда. От этого растет детская преступность в среде гостей из ближнего зарубежья. Об этом ФАН рассказал общественник Ростислав Антонов.
По словам Антонова, детей-мигрантов возможно эффективно интегрировать в российское общество при условии, если в классе их количество не будет превышать трех человек.
«Когда из 20-30 человек 15 или 17 учеников – дети мигрантов, то мы получаем то, что дети начинают объединяться по этническому, языковому признаку. Дети начинают устанавливать свои порядки, проявлять неуважение к своим сверстникам другой национальности и делают это достаточно агрессивно», — отмечает общественник.
Ростислав Антонов считает, что проблему нужно решать законодательными мерами, ограничивая количество детей-мигрантов в школе и более рационально распределяя их по учебным заведениям.
«Также нужно усиление работы с подростками по линии социального педагога. Нужны будут какие-то факультативные мероприятия. Ну и главное, конечно, здесь, извините, давайте все-таки ограничивать миграцию. Давайте мы не будем заниматься заселением наших городов инокультурным элементом, а будем защищать нашу цивилизацию, наш язык, нашу культуру», — добавил Антонов.
Кроме того, общественник считает, что мигрантам не нужно запрещать работать на территории России, однако необходимо запретить им перевозить им свои семьи.
«Давайте мы будем предпринимать усилия в том направлении, чтобы мигранты, отработав здесь на территории, не перевозили сюда семьи, а спокойно и достойно возвращались к себе на родину и строили свои страны, свои общества и развивали свою культуру у себя дома, а не у нас», — заключил Антонов.
Напомним, ранее на западе Москвы задержали 49 иностранных граждан, которые угрожали расправой детям, пытаясь прогнать их с футбольной площадки.