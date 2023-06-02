Зампред комитета Госдумы по информационной политике Горелкин назвал блокировку Youtube технически невозможной

По словам Горелкина, Youtube для России враждебен, однако другой платформы пока не разработано, поэтому блокировать его невозможно. Депутат отметил, что уже в сентябре пройдет тестовый запуск сервиса «VK видео» и сейчас можно постепенно переходить на «Дзен» и в VK.