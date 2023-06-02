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Зампред комитета Госдумы по информационной политике Горелкин назвал блокировку Youtube технически невозможной

Общество
Зампред комитета Госдумы по информационной политике Горелкин назвал блокировку Youtube технически невозможной

Депутат Госдумы Антон Горелкин заявил, что альтернативы видеохостингу пока нет и блокировка Youtube сейчас технически невозможна. Об этом он сообщил 2 июня в общении с участниками «Мастерской новых медиа»

По словам Горелкина, Youtube для России враждебен, однако другой платформы пока не разработано, поэтому блокировать его невозможно. Депутат отметил, что уже в сентябре пройдет тестовый запуск сервиса «VK видео» и сейчас можно постепенно переходить на «Дзен» и в VK.

Также Антон Горелкин упомянул отечественный аналог «Википедии», который запустят уже в июне. Он допускает, что «Рувики» сможет справиться с «очисткой» интернета от намеренно ложной информации.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что российские компании могут обязать платить обязательные отчисления за использование в работе зарубежного ПО.
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