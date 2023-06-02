Зампред комитета Госдумы по информационной политике Горелкин назвал блокировку Youtube технически невозможной

Депутат Госдумы Антон Горелкин заявил, что альтернативы видеохостингу пока нет и блокировка Youtube сейчас технически невозможна. Об этом он сообщил 2 июня в общении с участниками «Мастерской новых медиа»
По словам Горелкина, Youtube для России враждебен, однако другой платформы пока не разработано, поэтому блокировать его невозможно. Депутат отметил, что уже в сентябре пройдет тестовый запуск сервиса «VK видео» и сейчас можно постепенно переходить на «Дзен» и в VK.
Также Антон Горелкин упомянул отечественный аналог «Википедии», который запустят уже в июне. Он допускает, что «Рувики» сможет справиться с «очисткой» интернета от намеренно ложной информации.
Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что российские компании могут обязать платить обязательные отчисления за использование в работе зарубежного ПО.