Около четырех тысяч американцев в мае потеряли работу из-за искусственного интеллекта

За май этого года около четырех тысяч жителей Соединенных Штатов Америки потеряли работу из-за искусственного интеллекта (ИИ). Об этом пишет издание Bloomberg.
Внедрение искусственного интеллекта компаниями в США впервые в истории стало причиной ликвидации рабочих мест. Согласно данным аналитиков Newedge Wealth и Goldman Sachs, к 2035 году развитие этих технологий приведет к сокращению 300 миллионов работников.
Ранее искусственный интеллект попытался убить вводящего команды оператора ВВС США, который мешал ему при выполнении боевой задачи во время имитационного испытания по отражению ракетной атаки. При этом после запрета атаковать человека ИИ начал отключать связь.