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Жертвам утечек личных данных могут начать выплачивать компенсацию через портал «Госуслуги»

Общество
Жертвам утечек личных данных могут начать выплачивать компенсацию через портал «Госуслуги»

Пострадавшим от утечек личных данных гражданам могут начать выплачивать компенсацию через портал «Госуслуги». Соответствующей информацией поделился замглавы Роскомнадзора Милош Вагнер.

Об этом он рассказал 2 июня, в пятницу, в ходе общения с представителями прессы в рамках конференции «Цифровая индустрия промышленной России».

«Не нужно будет обращаться к оператору напрямую и потом идти в суд», — добавил замглавы ведомства.

Ранее Роскомнадзор сообщил о 177 случаях утечек личной информации с начала текущего года. С сентября по конец декабря 2022 года аналогичных ситуаций было лишь 70, резюмировал Вагнер.
роскомнадзор утечка данных госуслуги
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