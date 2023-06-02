Директор ЦРУ тайно встретился с представителями китайского разведсообщества в КНР, сообщает Financial Times

По данным издания, Бернс отметил «важность поддержания открытых линий коммуникаций по «разведканалам». Также в редакции предположили, что подобное решение тайно отправиться в Пекин показывает уровень озабоченности Белого дома ухудшением сотрудничества с Китайской Народной Республикой. Следует отметить, что директор ЦРУ после полета в Китай стал самым высокопоставленным представителем администрации США, который посетил эту страну.