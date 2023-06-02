Португальский форвард Рафаэл Леау пролонгировал контракт с итальянским ФК «Милан»

Итальянский ФК «Милан» пролонгирует контракт с португальским форвардом Рафаэлом Леау, написали на официальном сайте клуба.
Новое соглашение между миланцами и бомбардиром из Португалии рассчитано на пять лет — до лета 2028 года.
Нападающий перешел в этот клуб итальянской Серии А в 2019 году. В сезоне-2022/23 Леау провел за «Милан» 46 игр во всех турнирах, оформив 14 мячей и отдав 15 голевых паса.
Напомним, что в полуфинале Лиги чемпионов УЕФА «Милан» уступил «Интеру» со счетом 0:1 в миланском дерби и потерял возможность получить самый престижный футбольный трофей в Старом света в сезоне-22/23.