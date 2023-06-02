Министры иностранных дел России и Ирана во время встречи затронули вопросы международной повестки

Представители двух стран уделили внимание темам двусторонней, региональной и международной повестки, которые содержат моменты, интересующие и Россию, и Иран. Рабочая встреча состоялась на полях совещания глав МИД стран БРИКС, который прошел в Кейптауне, передает издание «Профиль».