Министры иностранных дел России и Ирана во время встречи затронули вопросы международной повестки

Министр иностранных дел России Сергей Лавров встретился с коллегой из Ирана Хосейном Амиром Абдоллахияном. На встрече они обсудили вопросы международной повестки.
Представители двух стран уделили внимание темам двусторонней, региональной и международной повестки, которые содержат моменты, интересующие и Россию, и Иран. Рабочая встреча состоялась на полях совещания глав МИД стран БРИКС, который прошел в Кейптауне, передает издание «Профиль».
Ранее Лавров встретился с министром иностранных дел ЮАР Наледи Пандор. Они затронули тему укрепления сотрудничества.