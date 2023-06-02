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Министры иностранных дел России и Ирана во время встречи затронули вопросы международной повестки

Политика
Министры иностранных дел России и Ирана во время встречи затронули вопросы международной повестки

Министр иностранных дел России Сергей Лавров встретился с коллегой из Ирана Хосейном Амиром Абдоллахияном. На встрече они обсудили вопросы международной повестки.

Представители двух стран уделили внимание темам двусторонней, региональной и международной повестки, которые содержат моменты, интересующие и Россию, и Иран. Рабочая встреча состоялась на полях совещания глав МИД стран БРИКС, который прошел в Кейптауне, передает издание «Профиль».

Ранее Лавров встретился с министром иностранных дел ЮАР Наледи Пандор. Они затронули тему укрепления сотрудничества.
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