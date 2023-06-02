Дерматолог Прокопенко предостерегла от чрезмерного увлечения уколами красоты

Уколы красоты стали повсеместно распространенным трендом нынешнего десятилетия. Однако медики предупреждают: как и в любом деле, в косметологических процедурах необходимо соблюдать меру.
Читинский врач-дерматолог Наталья Прокопенко отметила, что косметология — прежде всего коммерческая отрасль. Часто в погоне за заветными миллилитрами препарата девушки готовы выложить баснословные суммы даже косметологам-шарлатанам, невзирая на предупреждения опытных специалистов, передает сетевое издание «РТК — Забайкалье». Таким пациенткам явно требуется помощь психолога или даже психиатра, уверена медик.
Дерматолог напомнила, как часто приходится видеть женщин с гиперкоррекцией скуловых областей или губ. Зрительно это воспринимается как уродство, поэтому все должно быть в меру, заключила эксперт.