«Растем, становимся воинами»: ополченец позвал земляков на курсы боевой подготовки на базе ЧВК «Вагнер»

Прибывающие из Белгородской и Курской областей курсанты осваивают огневую, инженерную и тактическую подготовку под руководством инструкторов «оркестра».
Ополченцы из Белгородской и Курской областей продолжают обучаться военному делу на базе ЧВК «Вагнер».
«В учебном центре ЧВК “Вагнер” делают за неделю бойца штурмового отделения. Инженерная подготовка, военная топография, “стрелковка”, боевое слаживание — все на уровне», — говорит один из курсантов.
На кадры попали занятия по огневой подготовке гранатометчиков-белгородцев. В процессе обучения инструктор напоминает бойцу порядок действий при уничтожении условного пикапа с пехотой противника: нельзя, чтобы за стреляющим находился кто-то из его товарищей.
Прибывающие на полигон ополченцы осваивают ведение огня из различных позиций: стоя, с колена, лежа. Также отрабатываются действия в различных условиях, например, при круговой обороне, где обучаемые также оттачивают реакцию и скорость при изготовке к бою.
На теоретических занятиях сотрудники ЧВК «Вагнер» рассказывают об особенностях видов оружия и боеприпасов, в том числе гранат. Помимо обычных для войск РГД-5 и Ф-1, курсанты осваивают и более редкие РГО и РГН.
Активно проходят и тренировки пулеметчиков. На видео запечатлены занятия по огневой подготовке — «восьмерка» — призванные улучшить кучность стрельбы по мишеням. Ополченцев учат стрелять как с левой, так и с правой руки.
Также в «отчете» запечатлели упражнения, которые в числе прочего закаляют боевой дух бойцов. При «обкатке танком» курсант должен успеть залечь в окоп под проезжающей над ним бронетехникой, а затем выстрелить из гранатомета в корму.
«Передаю привет всей Курской области. Парни, враг у ворот! Приезжаем сюда, растем, становимся воинами и добиваем врага в его логове!», — говорит один из ополченцев на видео.
Все курсанты, проходящие подготовку на базе ЧВК «Вагнер», не заключают каких-либо контрактов с «оркестром» — желающих лишь обучают защищать свой дом с оружием в руках. Чтобы попасть на полигон, кандидатам нужно направить обращение на электронную почту: NarodnoeOpolchenieW@yandex.ru.