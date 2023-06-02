Пригожин объяснил порядок выплаты денежной компенсации родственникам погибших бойцов ЧВК «Вагнер»

Ранее к журналистам «Сиб.фм» обратилась супруга погибшего «музыканта», который при жизни задолжал ей крупную сумму денег по алиментам. Однако после смерти компенсацию получила не экс-жена бойца, а его дедушка. В связи с этим корреспонденты попросили Пригожина рассказать, в каком порядке ЧВК «Вагнер» выплачивает денежные средства при гибели бойцов.