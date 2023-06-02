Пригожин объяснил порядок выплаты денежной компенсации родственникам погибших бойцов ЧВК «Вагнер»

Семьи павших в ходе спецоперации на Украине бойцов ЧВК «Вагнер» получают денежные компенсации в виде «черного нала». О том, как производятся выплаты, рассказал основатель «оркестра» Евгений Пригожин.
Ранее к журналистам «Сиб.фм» обратилась супруга погибшего «музыканта», который при жизни задолжал ей крупную сумму денег по алиментам. Однако после смерти компенсацию получила не экс-жена бойца, а его дедушка. В связи с этим корреспонденты попросили Пригожина рассказать, в каком порядке ЧВК «Вагнер» выплачивает денежные средства при гибели бойцов.
Основатель «оркестра» пояснил, что перед уходом в зону проведения боевых действий каждый «вагнеровец» заполняет специальную форму, в которой указывает двух получателей посмертных выплат. Если вдруг что-то случается с первым, то деньги поступают второму.
«В данном случае он решил передать деньги своему деду. Если он задолжал сумму по алиментам, то это необходимо решать в установленном законом порядке. Все деньги они получают черным налом, и можете это опубликовать. Люди с зон пошли воевать для того, чтобы народ Российской Федерации сидел дома у печек и грелся. И они погибали за этот черный нал. Кому хочется оспорить эту ситуацию, как обычно, автомат в руки, территория за Бахмутом еще свободна. Собирайтесь, организуем и вперед», — передает пресс-служба компании «Конкорд».
Ранее Евгений Пригожин подтвердил сведения о том, что жители Ленинградской области, которые в составе ЧВК «Вагнер» участвуют в спецоперации на Украине, могут начать получать региональные выплаты. Основатель «оркестра» выразил надежду на то, что эта инициатива в конечном итоге будет реализована.