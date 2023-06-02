СМИ сообщили о задержании замдиректора департамента информации и рекламы «Роснефти» Терентьева в Москве

Заместителя директора департамента информации и рекламы «Роснефти» Александра Терентьева задержали по уголовному делу о вымогательстве. Об инциденте сообщает СМИ Telegram-канал Baza.
Согласно сведениям ресурса, мужчину задержали в Москве в конце мая. Сразу после этого Терентьева якобы уволили из компании. До трудоустройства в «Роснефть» он работал в проекте «Однако» вместе с популярным телеведущим и аналитиком Михаилом Леонтьевым.
Сейчас мужчина находится под арестом. Отмечается, что «Роснефть» отказалась комментировать эту информацию.