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Президент Украины Зеленский пообещал публично бороться с помогающими России в обходе ограничений странами

Политика
Президент Украины Зеленский пообещал публично бороться с помогающими России в обходе ограничений странами

Украинский лидер Владимир Зеленский указал на свое желание «публично бороться» с государствами, которые помогают России обходить ограничительные меры.

Соответствующей информацией президент поделился во время выступления на совместной пресс-конференции с коллегой из Эстонии Аларом Карисом. Мероприятие состоялось 2 июня, в пятницу.

«Думаю, я начну публично бороться с теми, кто дает возможность обходить эти санкции», — предупредил Зеленский.

Прежде глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявил, новый пакет антироссийских рестрикций будет сконцентрирован на борьбе с обходом действующих ограничительных мер.
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