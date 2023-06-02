Президент Украины Зеленский пообещал публично бороться с помогающими России в обходе ограничений странами

Украинский лидер Владимир Зеленский указал на свое желание «публично бороться» с государствами, которые помогают России обходить ограничительные меры.
Соответствующей информацией президент поделился во время выступления на совместной пресс-конференции с коллегой из Эстонии Аларом Карисом. Мероприятие состоялось 2 июня, в пятницу.
«Думаю, я начну публично бороться с теми, кто дает возможность обходить эти санкции», — предупредил Зеленский.
Прежде глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявил, новый пакет антироссийских рестрикций будет сконцентрирован на борьбе с обходом действующих ограничительных мер.