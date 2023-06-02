Студенты Уганды вышли с протестами против давления США на суверенитет республики

Ранее в африканской республике вступила в силу инициатива, согласно которой за распространение в соцсетях информации, запрещенной законом, можно попасть за решетку на пять лет. В качестве альтернативы тюремного заключения предполагается штраф в размере 15 миллионов угандийских шиллингов.