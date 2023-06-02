Студенты Уганды вышли с протестами против давления США на суверенитет республики

Кампала, 2 июня. Студенты 13 угандийских вузов вышли на улицу в знак несогласия с угрозами США наложить санкции на страну.
Толпы молодых людей с плакатами прошли перед зданием парламента. Они пели песни и призывали уважать суверенитет своей страны. Мирный протест спровоцировали заявления президента США Джо Байдена о введении ограничительных мер из-за принятия африканской республикой закона против ЛГБТК+.
Президент Уганды Йовери Кагута Мусевени подписал документ, который подразумевает смертную казнь за гомосексуализм с отягчающими обстоятельствами, включающий в себя однополые отношения при наличии ВИЧ. Кроме этого, за ЛГБТ-пропаганду гражданам страны может грозить 20 лет лишения свободы.
Ранее в африканской республике вступила в силу инициатива, согласно которой за распространение в соцсетях информации, запрещенной законом, можно попасть за решетку на пять лет. В качестве альтернативы тюремного заключения предполагается штраф в размере 15 миллионов угандийских шиллингов.